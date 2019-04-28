Не только в СССР: Что случилось с отечественными автомобилями на Кубе, Северной Корее и Китае, рассказали эксперты

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Как известно, советские автомобили во второй половине минувшего года экспортировались в Кубу, КНДР, Китай и несколько стран Восточной Европы. О том, что случилось с этими машинами в указанных странах подробно рассказали эксперты.

Сразу после окончания Второй мировой войны Советский Союз начал сотрудничество с Румынией, в которое наибольшую популярность приобрел грузовик Steagul Rossu. Наиболее развитую автомобильную индустрию имела Польша, где стоит отметить три популярные машины – Lublin, Warszawa и Nysa. Названные автомобили использовали советские технологии на всех стадиях сборки.

Помимо того, СССР экспортировал машины и в Китай, из-за чего в Поднебесной можно встретить переработанные версии советских авто. Среди них стоит выделить упрощенный ГАЗ-51 и ГАЗ-63 с полным приводом. Сотрудничество СССР и КНР позволило организовать первый в стране автозавод, названный FAW.

На Кубу автомобили из СССР приехали еще в 50-е годы 20 века и поставлялись на Остров Свободы до конца перестройки. Северная Корея активно сотрудничала, как с СССР, так и с другими странами соцлагеря.