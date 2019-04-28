Дешевле, но беднее: Изменились ценники и доступные комплектации для LADA Granta FL

Сегодня, 17:30

Сразу несколько комплектаций российского бестселлера подешевели на 10 000 рублей, однако список доступных опций также был сокращён.

Дешевле, но и беднее стали все LADA Granta FL, оборудуемые автоматической коробкой передач – из их оснащения убрали систему помощи на старте при подъёме, таким образом, в зависимости от выбранного типа кузова, за стартовую комплектацию автомобиля отдать придётся от 585,5 до 611,5 тысяч рублей.

При этом никаких заявлений от компании «АвтоВАЗ», касающихся пересмотра ценников и доступных комплектаций, на данный момент не поступало, и обнаружить, что LADA Granta FL с автоматической трансмиссией стала дешевле, удалось лишь благодаря мониторингу ценников. Благодаря ему же стало известно, что за «Гранту» с МКПП или «роботом» отдать придётся на 1 000 рублей больше, чем раньше.

Отныне в версиях Luxe и Luxe/Prestige автомобили будут оборудоваться выкидным ключом в стиле LADA Vesta, ограничителями скорости и круиз-контролем. Ранее все эти «допы» можно было обнаружить лишь на LADA Granta FL с АКПП.

Помимо этого, в личинках замков появилась возможность установить ключ в положение для прослушивания магнитолы без включения мотора. За подорожавшие LADA Granta FL нужно будет отдать от 554,8 до 579,8 тысяч рублей.