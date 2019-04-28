Первые «рыжики»: На проблемы со ржавчиной почти нового Renault Duster пожаловался водитель

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Французский кроссовер автолюбитель приобрёл всего лишь 4 месяца назад, и он уже потихоньку начал ржаветь.

В сообществе владельцев Renault Duster «ВКонтакте», автомобилист пожаловался на появившиеся проблемы со ржавчиной своего почти нового кроссовера. Первые серьезные «рыжики» появились на задних крыльях автомобиля, потому водитель решил узнать у более опытных водителей, сталкивались ли они с подобным и что ему делать в этой ситуации.

Как рассказали комментаторы, для Renault Duster это – типичная проблема. Один из автомобилистов пожаловался, что первые сколы появились у него на арках 6 месяцев спустя, и официальный дилер отказался признавать их гарантийным случаем.

Ещё один водитель рассказал, что после зимы на Renault Duster так и вовсе страшно взглянуть, поскольку все двери покрываются ржавыми точками, которые потом приходится убирать ватными тампонами, смоченными в растворе спирта. «Придётся хорошенько потереть, ЛКП от этого ничего не будет», – успокоил водителя комментатор.

Подводя итог обсуждению, автолюбители заявили, что чаще всего этим «рыжикам» подвержены Renault Duster, окрашенный в светлые тона кузова: «Бывает такая оказия, и заметна она только на светлых машинах: окалины с колодок и дисков тормозных летят и приклеиваются к кузову, потом ржавеют».