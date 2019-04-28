Практичность и простота: Составлен ТОП-5 самых надежных китайских автомобилей в России

Сегодня, 11:07

Как оказалось, за сумму, не превышающую 600 000 рублей, можно без особых проблем приобрести себе надежную машину из Поднебесной.

Пятое место в списке занимает кроссовер Chery Tiggo 5, стоимость которого начинается с 550 000 рублей. Практичный и простой паркетник в средних комплектациях может похвастать впечатляющим запасом прочности и отличным оснащением, что позволяет ему на равных «тягаться» с некоторыми более дорогими и популярными конкурентами.

Далее идёт Geely Emgrand 7. Седан бизнес-класса в России можно купить за 400 000 рублей, а его комфортный салон и наличие некоторых полезных опций вкупе с качественной сборкой делают автомобиль довольно надежным и беспроблемным. Тоже самое можно говорить о другом китайском седане FAW Oley, который хвалят за надежную конструкцию. Ценник «китайца» начинается с 391 000 рублей.

Второе место списка достаётся хэтчбеку Chery KIMO – за 300 000 рублей можно стать владельцем автомобиля с неплохой подвеской и достойной сборкой, которая с честью перенесет испытания российскими дорогами. Возглавляет ТОП-5 самых надежных китайских автомобилей в России стильный и компактный Lifan Smily. Хэтчбек, максимально похожий на британский Mini Cooper, можно купить за 329 900 рублей.