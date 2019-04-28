Ценник от 1 000 000 рублей: Новая Hyundai Creta готова к началу продаж

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Серийную Hyundai Creta второго поколения запечатлели на дорогах общего пользования в Южной Корее без камуфляжа. Очевидно, автомобиль готов к запуску продаж.

Новая «Крета» прибавила в размерах: длина выросла на 30 мм или до 4 300 мм, колёсная база теперь равна 2 610 мм (+20 мм), а высота и ширина стали больше на 10 мм. Существенные изменения коснулись и салона модели. Теперь по центру располагается вертикальный дисплей мультимедийного комплекса. Над тачскрином находятся дефлекторы обдува, а селектор для выбора режима вождения нашёл место около рычага коробки передач. Также новинка обзавелась новым усеченным рулем и вентиляцией передних кресел.

Ожидается, что новый Hyundai ix25, известный россиянам как Creta, на китайском рынке предложат с двумя бензиновыми моторами на выбор: 1,0-литровым турбодвигателем и 1,6-литровым «атмосферником». В Индии, скорее всего, модель будет оснащаться бензиновым и дизельным агрегатами объёмом 1,5 л.

В Поднебесной старт продаж намечен на третий квартал нынешнего года. Предварительный ценник достигает 105 000 юаней в базовой комплектации, что в пересчёте составляет около 1 000 000 рублей. Напомним, на сегодняшний день в России актуальная Hyundai Creta продаётся с 1,6 и 2,0-литровыми моторами по цене от 947 000 рублей.