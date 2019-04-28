«Без слёз не взглянешь»: Что не так с Chevrolet Niva, рассказал блогер

Сегодня, 09:52

По мнению эксперта, «Шнива» представляет собой очень интересный, но противоречивый автомобиль.

Претензий к Chevrolet Niva у обзорщика с YouTube-канала «Auto Сибирь» целый ряд. Блогер заявил, что ездить на российском «внедорожнике» с комфортом – крайне сложно, да и внешне машина ему не нравится: «Без слёз и боли на неё не взглянешь». В обзоре представлен автомобиль 2004 года со стандартным 1,7-литровым мотором на 79 л.с.: «Но от них, я думаю, осталось максимум 60».

В целом Chevrolet Niva очень даже «прёт», но исключительно на первой понижающей передаче. С приподнятой подвеской и внедорожными шинами «Шнива» несколько преображается, а красивые диски и массивный шноркель ещё больше улучшают ситуацию, но в то же время, считает обзорщик, настоящим Chevrolet автомобиль этот не станет никогда, сколько обвесов на него не установи.

Блогер считает, что раз у машины в названии фигурирует столь известный и значимый бренд, то и качество должно быть соответствующим, и водитель отказывается понимать, для чего тогда в салон была помещена древняя приборная панель от «Пятнашки» и слишком жесткие сиденья без боковой поддержки от «Девятки».

Подводя итог, блогер уточнил, что с Chevrolet Niva действительно что-то не так, поскольку единственный её плюс заключается в гидравлической подвеске: «Да и то, она и без неё отлично ехала бы, куда смотрели создатели – я не пойму».