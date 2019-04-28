«Лучше к друзьям в гараж, чем в сервис»: Об экономии при обращении к «официалам» рассказал эксперт

Сегодня, 16:31

По мнению известного специалиста, иногда лучше обратиться за помощью к своим знакомым, чем тратить деньги на дорогостоящее обслуживание.

В то же время, эксперт Игорь Моржаретто убежден, что хватает случаев, когда без обращения к «официалам» попросту не обойтись. Особенно характерно это тогда, когда необходимо провести балансировку колёс после замены резины с летней на зимнюю, поскольку тут уже лучше немного переплатить в сервисе, чем пытаться сделать всё самому в «дворовых» условиях.

Также специалист считает, что ремонтировать свои транспортные средства на улицах, перед глазами соседей, как это часто делают водители, желающие сэкономить – идея заведомо провальная, ведь мало того, что это может доставить дискомфорт окружающим, сопровождающийся грязью, неприятными запахами и пылью, так ещё и велик риск нарваться на внушительный штраф.

Как бы то ни было, популярный эксперт считает, что экономить на обслуживании своей машины можно лишь в том случае, если у вас есть друзья или знакомые, которые разбираются в этой теме на уровне профессионалов: «Ну тогда уж лучше в гараж к друзьям, чем в сервис».