От 1 000 до 4 000 рублей: Сколько денег ежемесячно россияне тратят на бензин выяснили эксперты

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Аналитики решили узнать, сколько денег отечественные автомобилисты каждый месяц тратят на бензин. С этой целью сотрудники «АВТОСТАТ» и журналисты портала «За Рулем» осуществили совместное исследование, подвергнув опросу почти 5 000 российских водителей.

Благодаря проведенному анализу было установлено, что 42% респондентов расходуют на бензин для своих авто больше 4 000 рублей ежемесячно, а траты 21% опрошенных автомобилистов составили от 3 000 до 4 000 рублей. 17,2% автолюбителей затрачивает на топливо от 2 000 до 3 000 рублей каждый месяц.

Больше 15% водителей, участвовавших в опросе, рассказали, что их расходы на горючее для машин каждый месяц составляют от 1 000 до 2 000 рублей. 5% опрошенных заявили, что тратят ежемесячно меньше 1 000 рублей на топливо. Интересно, что финансовые затраты автолюбителей на горючее напрямую зависят от класса автомобиля и размещенного под капотом двигателя.

Ранее сообщалось, что в России насчитывается 19 140 000 автомобилей в кузове седан по состоянию на 1 января текущего года. Этот показатель соответствует 44% от общего числа "легковушек" на территории РФ.