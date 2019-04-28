Почти 30 000 долларов за 1000 «лошадей»: В продажу вышел супермощный двигатель Hellephant

Сегодня, 07:00

Тюнинг-подразделение Chrysler под названием Mopar начинает продажи двигателя Hellephant, способного генерировать 1000 л.с. Особенностью мотора является то, что устанавливать его можно только на выпущенные до 1976 года американские модели автомобилей.

Официально супермощный агрегат впервые презентовали в конце минувшего года на выставке в Лас-Вегасе, и только сейчас поклонники новой технологии смогут приобрести его для прокачки своего транспортного средства.

Рабочий объем V-образного 8-цилиндрового двигателя Hellephant составляет 7 литров. Его стоимость составляет 29,9 тысяч долларов – это без учета трат на установку мотора в автомобиль. Любопытно, что стоимость лишь этого одного мотора превышает ценник на целый автомобиль – речь о новом купеобразном Dodge Challenger.