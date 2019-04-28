Opel возвращается в Россию: Локализованное производство автомобилей возобновится уже летом

Сегодня, 05:00

Автоконцерн Groupe PSA, которому принадлежит Opel, намерен вернуть бренд в Россию – уже в мае под Калугой в тестовом режиме будет запущено локализованное производство минивэна Zafira Life и фургона Vivaro.

Что касается серийного выпуска вышеназванных моделей, то оно стартует не раньше середины лета, продажи при этом должны начаться до конца 2019-го года. Любопытно, что на самом деле оба транспортных средства являются почти полными копиями аналогичных автомобилей марок Citroen и Peugeot, только с другими шильдиками и пластиковым обвесом.

В текущем году автоконцерн рассчитывал запустить в России и производство моделей Peugeot Partner и Citroen Berlingo предыдущего поколения, но по техническим причинам этот план реализуют только через год.