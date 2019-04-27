Покупка через Trade-in: Почему опасно брать подержанный автомобиль у официального дилера, рассказали эксперты

Сегодня, 21:00

Специалисты рассказали, почему приобретение автомобиля с пробегом через Trade-in у официального дилера ничуть не безопаснее, чем самостоятельная покупка машины на «вторичке».

Официальный дилер «официален» тем, что заключает договор на поставку новых автомобилей с определенным автомобильным производителем. Что же касается продажи подержанных машин через программу «Трейд-ин», то в автосалон их отдают такие же продавцы, что и на вторичном рынке: далеко не всегда добросовестные, но еще более отчаянные. Просто в этом случае дилер выступает посредником и тоже заинтересован в скорой и благополучной продаже подержанного экземпляра.

В автосалоне автомобиль с пробегом могут прихорошить, чтобы он выглядел привлекательнее для потенциальных клиентов, но о полноценном ремонте речи не идет. Однако в стоимость предпродажной подготовки могут включить даже те услуги, которые на самом деле не будут оказаны, а если позже с машиной что-то случится, дилер лишь разведет руками – экземпляр-то был подержанный, всякое могло случиться, гарантии нет. Поэтому покупать б/у у официального дилера так же опасно.