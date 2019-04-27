Перелицованный Suzuki Baleno: Toyota готовит к выпуску новый хэтчбек Glanza

Сегодня, 19:00

Японская компания Toyota озвучила информацию о своем новом хэтчбеке Toyota Glanza, тизер которого опубликовали на просторах интернета. Интересно, что новинка ориентирована на индийский рынок, а его презентация пройдет в скором времени.

Сообщается, что новый Toyota Glanza можно назвать переработанным Suzuki Baleno, но на тизере представлена только задняя часть модели. Вполне вероятно, что «передок» нового Toyota Glanza ничем не будет отличаться от донора. Подкапотное пространство Toyota Glanza займет двигатель объемом 1,2 литра с производительностью 83 лошадиные силы, работающий в паре с 5-позиционной МКПП или вариатором.

На рынке Страны пряностей новинка будет предлагаться в двух версиях, соответствующих средней и топовой комплектациях Suzuki Baleno. Первоначально сборку нового Toyota Glanza наладят на заводе СП Maruti Suzuki.