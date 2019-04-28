107 000 км и «родная» краска за 10 лет: Есть ли подвох у Nissan Murano с «вторички», выяснил автоподборщик

Сегодня, 06:00

Подборщик авто нашел привлекательный экземпляр Nissan Murano на «вторичке», но заявленное в объявлении отсутствие окрашенных деталей и пробег всего в 107 000 км за 10 лет эксплуатации его сильно насторожили.

Блогер с канала «Автоподбор Live» рассказал, что поехал осматривать Nissan Murano 2009 года выпуска с 3,5-литровым 249-сильным двигателем и бесступенчатой коробкой передач. При этом в объявлении о продаже было указано, что у автомобиля было всего 2 владельца, и нет ни одной окрашенной детали.

На месте подборщик изучил кузов «Мурано» с помощью толщиномера: осмотр показал, что у «японца» все-таки окрашен передний бампер. По трещине на лобовом стекле он определил, что оно не оригинальное, а на заднем бампере заметил трещину на «родном» покрытии. Диски Nissan Murano оказались в не самом плохом состоянии, хотя и требуют покраски, а вот тормозные колодки пора менять. Проверив болты под капотом, подборщик заявил, что крышку не снимали. Дата выпуска ремней безопасности соответствует дате по ПТС – 2009 год.

Изучив сервисную книжку на «Ниссан», блогер обнаружил, что изначально он был привезен из Великобритании. История техосмотров показала, что автомобиль регулярно обслуживался у дилера. На момент последнего ТО из книжки за 2017 год пробег показывал 84 000 км. Также подборщик проверил отчет по автомобилю из базы ГИБДД, где на 2018 год пробег показывал 99 000 км. Хоть автор и очень удивился такому пробегу за 10 лет, но цифры оказались правдивыми.

Блогер обратил внимание на то, как сильно стерлись педали газа и сцепления, а также рулевое колесо. Также он проверил, как работает рычаг вариатора и провел диагностику – оказалось, что ремонта требует датчик скорости. При этом на дорожном тесте это почти никак не сказалось на управлении автомобиля. Что касается работы «дворников», магнитолы, подогрева, регулировки кресла и других функций, то они оказались полностью исправными.

Автоподборщик резюмировал, что автомобиль требует кое-каких улучшений по кузову и коробке передач, но в целом он бы рекомендовал подержанный «Мурано» для покупки. «Неинтересная машина, у нее почти все в порядке», – заявил он.