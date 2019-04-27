Самый развивающийся в истории бренда: Компания Lotus рассказала о том, что готовит к выходу первый за 12 лет гиперкар

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Малейшие подробности о новой разработке британского бренда держатся в секрете, известна лишь ориентировочная дата официальной премьеры.

Электрический гиперкар от Lotus покажут широкой публике не ранее 2020 года, и компания уже заявила, что автомобиль должен стать самым активно развивающимся в истории бренда, что подразумевает под собой не только широкий список комплектаций, но и – возможный выход особых лимитированных серий безымянной модели.

Первый за 12 лет гиперкар должен получить платформу, ранее не использовавшуюся в автомобилях Lotus. Также известно, что новинка будет оснащаться электрической силовой установкой с внушительными характеристиками. Разработчики заявляют о высоком потенциале модели и своём желании показать миру, что Lotus, как и раньше, способна удивлять инженерными возможностями.

Журналисты предполагают, что салон гиперкара от Lotus будет чем-то напоминать ещё один их гоночный автомобиль Elise, и получит ту же двухцветную отделку вкупе с обилием разного рода сенсорных дисплеев, заменяющих привычные всем кнопки.