Бюджетный «китаец» с турбомотором: Продажи самого доступного Geely Emgrand SL начались в Китае

Сегодня, 16:05

Благодаря успешному прошлогоднему старту Geely Emgrand GL, китайский производитель озаботился выпуском его удешевлённой версии.

При этом от своего более дорогого «собрата» Geely Emgrand SL внешне практически ничем не отличается. Никуда не делись фирменные черты моделей бренда, заключающиеся в обтекаемом, вытянутом силуэте, светодиодной оптике и секционной решетке радиатора. Как и раньше, над экстерьером бюджетного «китайца» работали мастера во главе с топ-дизайнером компании Volvo.

На данный момент неизвестно, появится ли Geely Emgrand SL в России, но уже были объявлены официальные ценники модели. Они будут стартовать со скромных 75 800 юаней (720 тыс. рублей по актуальному курсу), что почти в 2 раза дешевле вышеупомянутого Emgrand SL.

Что примечательно, под капотом автомобиля нашлось место исключительно для турбомоторов. На выбор будут доступны две силовых установки – 1,0-литровый 136-сильный турбодвигатель, а также его «старшая» версия на 1,4 литра и 133 «лошади». Оба мотора агрегируются с 6-ступенчатым преселективным «роботом» DCT.