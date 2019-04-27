«Сгорают модули зажигания»: На проблемы с электроникой УАЗ «Патриот» пожаловался водитель

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Из-за некачественных заводских деталей, у внедорожника начали стабильно выходить из строя важные узлы.

В сообществе соцсети «ВКонтакте», посвященном УАЗ «Патриот», водитель пожаловался на непонятные проблемы с электроникой своего автомобиля. «Сгорают модули зажигания, один за другим», – по словам владельца «Патрика», у него сначала сгорел первый модуль, а спустя несколько дней после замены – четвертый отправился вслед за ним.

При этом, автолюбитель уточняет, что вода на агрегаты попасть никак не могла, поскольку моек у этого УАЗ «Патриот» давно не было, да и глубокие лужи ему на пути не попадались. Свечи – сухие, но водитель заметил, что некоторые из них уже начали потихоньку ржаветь, и это также его беспокоит.

Комментаторы в сети объяснили раздосадованному водителю, что в первую очередь ему нужно замерить напряжение на катушках, чтобы выяснить, сколько вольт подходит на пары 1 и 4, а также 3 и 4 модулей: «Есть вероятность выхода из строя мозгов!». Помимо этого, владельцу дефектного «Патрика» предложили ещё один вариант решения данной проблемы.

Вина в сгоревших модулях зажигания может лежать на свечах, а вернее – на зазорах между ними, что косвенно подтвердили и комментаторы, и сам хозяин УАЗ «Патриот»: «Замерили в полярных условиях – зазор около 2х сантиметров, надо менять свечи и выставлять правильно», «Если зазор будет большой – то модули зажигания будут пробивать».