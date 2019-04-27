Готовимся к лету: О подготовке LADA Largus к жаркой погоде рассказал эксперт

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По словам обзорщика, данные советы подойдут для большинства автомобилей LADA, но самыми наглядными они будут именно для российского фургончика.

После окончания холодов и в преддверие жаркой погоды, вопрос о подготовке машины к лету встаёт перед водителями особо остро. На примере LADA Largus эксперт с YouTube-канала «Автосалон Чебоксары-Лада» поделился рекомендациями, которые должны помочь водителям.

В первую очередь, специалист советует внимательно изучить подкапотное пространство, и уделить достойное внимание тормозной жидкости. Её уровень не должен быть ниже минимальной отметки, также она должна быть прозрачной и в том случае, если она потемнела, правильным решением будет её замена.

Те же манипуляции необходимо выполнить с охлаждающей жидкостью. Следующий момент – проверка моторного масла в LADA Largus. Оно должно иметь золотистый оттенок, в противном случае – нужна замена. После зимы стоит проверить и состояние подвески. Особенно важно – не появились ли трещины на резиновых элементах.

Например, на чехлах шарниров наружных и внутренних гранат, а также на пыльниках и шаровых. Если повреждения обнаружатся, треснувшие детали стоит заменить, поскольку замена поврежденного узла подвески LADA Largus целиком – будет стоить куда дороже, чем отдельных резиновых запчастей.