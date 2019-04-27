С заботой об экологии: Geely представили первый грузовик на метаноле

Сегодня, 14:00

Выпуском первого в линейке компании тягача на метаноле будет заниматься Yuan Cheng Auto – суббренд Geely по производству коммерческого транспорта.

Производитель уверяет, что благодаря новому 12,45-литровому мотору, генерирующему мощность в 460 лошадиных сил, грузовик сможет потягаться даже с современными дизельными агрегатами и сумеет преодолеть подъемы с наклоном в 30 градусов. Так, помимо стандартного варианта тягача и версии для региональной логистики суббренд Geely предложит и «горное» исполнение грузовика.

Сообщается, что среди прочих новшеств компания позаботилась и о защитном покрытии для стекол, зеркал и дверных ручек грузовика – так они будут меньше загрязняться.

По заявлению Чжоу Цзяньцюнь, президента компании, транспортные средства Yuan Cheng помогут улучшить экологическую обстановку в стране и станут одними из самых безопасных и энергоэффективных транспортных средств на китайском рынке.