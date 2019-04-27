«Убийца» Hyundai Santa Fe за 790 тысяч: К дилерам приехал обновленный Chery Tiggo 8

Сегодня, 11:34

Китайская компания Chery объявила о выходе на рынок обновленной версии семиместного кроссовера Chery Tiggo 8. Первые экземпляры серийного паркетника уже приехали в автосалоны официальных дилеров бренда.

Размеры рестайлингового Chery Tiggo 8 составили 4700X1860X1746 мм, а величина колесной базы достигла 2 710 миллиметров. «Китаец» после обновления обзавелся пересмотренными бамперами, переработанными светодиодными фарами, задними фонарями со светодиодами и оригинальной радиаторной решеткой.

В салоне китайского кроссовера стоит отметить новую переднюю панель, спортивный руль, мультимедийный центр с парящим тачскрином, климат-контроль с сенсорным управляющим блоком и электронный селектор КПП. Также машину снабдили адаптивным круиз-контролем и системой экстренного торможения.

Подкапотное пространство Chery Tiggo 8 занимает турбодвигатель объемом 1,8 литра с отдачей 197 лошадиных сил. Кроме него предусматривается 1,5-литровый 149-сильный турбомотор. Они работают вместе с 7-позиционным «роботом и 6-ступенчатой МКПП с системой переднего привода. Chery Tiggo 8 можно назвать «убийцей» Hyundai Santa Fe, который обойдется от 828 000 юаней или от 790 000 рублей.