«Это индивидуально»: Рассуждениями о покупке обновленного УАЗ «Патриот» поделился автовладелец

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Российский внедорожник отличается завидной надежностью в сравнении со своими конкурентами.

Многих россиян мучает вопрос относительно покупки УАЗ «Патриот» 2019 модельного года. Ведущий YouTube-канала «Patrovod» поделился рассуждениями о покупке обновленного российского внедорожника.

Блогер отметил, что он доволен своим «Патриотом» 2019 года, так как автопроизводитель значительно улучшил рестайлинговый внедорожник. «Это индивидуально, - так ответил автовладелец на вопрос о целесообразности покупки УАЗ «Патриот» 2019 года.

Но при этом автор видео подметил, что передняя панель в обновленном «Патриоте» ему нравится меньше, чем в его дорестайлинговой версии – на старом «УАЗе» «торпеда» была обшита мягким пластиком, а в новом «Патриоте» разработчики сэкономили. Также блогер считает, что для того, чтобы обладать «Патриотом» необходимо иметь свой дом или гараж со смотровой ямой, чтобы спокойно заниматься обслуживанием этого авто. Кроме того, запчасти для российского внедорожника можно приобрести повсеместно, а их стоимость довольно низкая.

Владелец похвалил лакокрасочное покрытие кузова обновленного УАЗ «Патриот» - если на старом «Патриоте» кузов постоянно ржавел, то рестайлинговая версия более устойчива к коррозии. Но все же со временем кузов обновленного российского внедорожника может покрыться «рыжиками», для предотвращения которых необходимо применить «антикор». В остальном, с УАЗ «Патриот» ничего не произошло.