«Убийца Паджеро и Фортунера»: В Россию могут привезти Isuzu MU-X

Сегодня, 08:55

Японская компания Isuzu рассказала о своих планах, предусматривающих вывод на российский рынок рамного внедорожника Isuzu MU-X. Окончательно этот вопрос будет решен к концу нынешнего года и тогда же пройдет сертификация этого авто.

Внешний облик Isuzu MU-X напоминает переделанный Chevrolet Trailblazer, а технические характеристики японского «рамника» такие же, как и у пикапа Chevrolet Colorado. Внедорожник от Isuzu построили на лонжеронной раме с неразрезным задним мостом и полным приводом, который жестко подключается.

Под капот Isuzu MU-X получил 1,9-литровый мотор с отдачей 150 лошадиных сил и 3-литровый 177-сильный дизель. Двигатели приводятся в действие 5-ступенчатой МКПП и 6-скоростной АКПП. На отечественном авторынке Isuzu MU-X позиционируется как «убийца» Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero. Стоимость вседорожного монстра от «Исузу» может соответствовать ценнику одноклассников, либо даже ниже.