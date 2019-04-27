Для LADA XRay подготовят новые двигатель и трансмиссию

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Отечественный хэтчбек может получить пополнение в моторной гамме, если потребитель покажет свою заинтересованность в этом.

Сайт «Лада.онлайн», ссылаясь на директора проекта «Семейство автомобилей LADA XRay» Олега Груненкова, сообщает, что для хэтчбека могут быть подготовлены новые двигатель и трансмиссия. По словам господина Груненкова, расширение силовой линейки автомобиля возможно, но зависит от запросов потребителя.

К слову, в данное время LADA XRay можно купить с агрегатами 1.8 в комплекте с механической трансмиссией и АМТ, а также с двигателем 1.6 в связке с МКПП. Ожидается, что в силовой линейке семейства XRay появится новый агрегат 1.6 в паре с РКПП, и первой его получит модификация Cross.

Ранее LADA XRay обзавелся версией с двигателем 1.6 Renault H4M в тандеме с вариатором Jatco. Примечательно, что с последним автомобилисты знакомы по другим машинам, и он имеет немало негативных отзывов, однако скоро начнутся продажи хэтчбек с французским мотором и спорным вариатором.

Напомним, в конце прошлого года на рынок вышел кросс-хэтч LADA XRay Cross. Машина была тепло принята отечественным потребителем, и некоторые автомобилисты назвали ее «убийцей» Hyundai Creta.