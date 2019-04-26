Красиво уйдет: LADA 4x4 оснастят полностью независимой подвеской

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Отечественный внедорожник получит оснащение, которое подарит автомобилистам совершенно иные ощущения от легендарной машины.

Информатор, приближенный к компании «Автопродукт» (выпускает аксессуары и оснащение для автомобилей LADA), сообщил, что модель LADA 4x4 оснастят полностью независимой подвеской в качестве опции. При этом источник утверждает, что работа над обновлением уже началась. Отметим, что жизненный цикл внедорожника подходит к концу и, если информация о новом оснащении подтвердится, то можно считать, что автомобиль красиво уйдет с рынка, ведь с независимой подвеской он должен стать интереснее в плане управления и проходимости.

Когда появится LADA 4x4 с независимой подвеской, неизвестно. Сам «АвтоВАЗ» пока хранит молчание по этому поводу. Кроме того, нет информации о стоимости такого тюнинг-кита.

LADA 4x4 представляет собой бюджетный «вездеход» с мотором 1.7 на 83 л.с. в связке с 5-МКПП. Машина имеет постоянный полный привод, имеет несколько модификаций, но она морально устарела, ведь за почти 45 лет существования она не получала кардинальных изменений, что все критичнее воспринимается потребителем, требующим обновления модели, особенно, после того, как тольяттинцы показали концептуального преемника «Нивы» – шоу-кара LADA 4x4 Vision.

Сейчас самая доступная версия LADA 4x4 предлагается за 440 010 рублей. Самая дорогая – Bronto стоит 623 610 рублей.