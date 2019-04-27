«Прошла такое, что вам и не снилось»: Реальные плюсы и минусы LADA 4х4 раскрыл владелец

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По словам автолюбителя, он посмотрел слишком много негативных обзоров о «Ниве», что сподвигло его рассказать всю правду об этом компактном внедорожнике.

Обзорщик Сергей Давыдов объяснил, что ему надоел поток предвзятости, который он наблюдает в адрес LADA 4x4, потому чтобы несколько улучшить репутацию своего автомобиля, ему захотелось выделить её реальные плюсы и минусы. Из негативных моментов владелец машины отмечает неудобное открытие двери багажника: «Мне неудобно открывать его изнутри салона. АвтоВАЗ, неужели тяжело было сделать маленькую кнопочку? Устраните!».

Помимо этого, автомобилист утверждает, что задний бампер LADA 4x4 постоянно откручивается, из-за чего каждые несколько тысяч километров приходится затягивать болты заново. Багажное отделение в целом – не радует водителя своей вместительностью, но тут он замечает, что сделать с этим ничего нельзя: «Кузов сто лет не менялся, и ещё столько же не изменится».

На этом серьезные недостатки «Нивы» кончились, потому водитель перечислил её основные преимущества. В большинстве своём, они заключаются в потрясающей проходимости и надежности данного автомобиля. Можно быть уверенным, что даже если где-то в дороге LADA 4x4 сломается, то проблем с тем, чтобы найти нужные детали, не возникнет, ведь запчасти дешевые и есть в любом автомагазине.

«Прошла такое, что вам и не снилось. И по грязи, и по песку – везде вывозит, но супер какого-то экстрима нет, всё в пределах разумного», – оптимистично закончил блогер свой обзор.