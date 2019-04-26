«Колдун обманул»: Загадочную проблему с тормозами LADA Granta обсудили в сети

Сегодня, 13:03

По словам владельца «Гранты», на его машине постоянно заклинивает тормозной контур, из-за чего при езде на высокой скорости возникает вероятность аварии.

В сообществе, посвященном машинам «АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте», один из «грантоводов» пожаловался, что и направляющие смазаны, и суппорта новые, и цилиндр во время езды легко утапливается, но решения загадочной проблемы с тормозами LADA Granta найти он всё равно не может: «Клинит переднее правое и заднее левое!».

Комментаторы в сети рассыпались в догадках и рекомендациях. Первой из них оказалось предложение проверить регулятор давления тормозов: «Колдун обманул может быть, или сам цилиндр умирает. Больше – нечему». Однако владелец этой LADA Granta уточнил, что регулятора у него нет и вовсе.

Главный тормозной цилиндр также в полном порядке, как и вся система в целом, потому водителю LADA Granta отмёл и эту возможность, однако опытные «грантоводы» уточнили, что новое – не всегда рабочее: «Процент брака есть всегда», «Можно ручник слева попробовать ослабить, может он просто сильно поджимает».