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Спорная новинка автопрома, смутившая россиян, получит несколько вариантов облика, и доберется до РФ не раньше, чем в 2021 году.

Внешность новой Hyundai Creta для разных рынков сделают разной, о чем проинформировал бразильский офис южнокорейской марки. Напомним, дебют машины неделей ранее состоялся в рамках Шанхайского автобиеннале. Автомобиль получил внешность в новой фирменной концепции марки, однако облик кроссовера приняли не все, в том числе и жители России, привыкшие к нынешней «Крете».

Новая Hyundai Creta получила каскадную радиаторную решетку и «двухэтажную» оптику. В том, виде, в котором дебютировала новинка, она появится в Китае нынешним литом. Вероятно, с этим же обликом машина отправится в Индию в 2020 году. В Бразилии и в России машина появится в 2021 году и известно, что для бразильского рынка внешность автомобиля изменят с учетом предпочтений местного потребителя. О дизайне российской версии кроссовера пока ничего не говорится.

К слову, Hyundai Creta остается самым продаваемым кроссовером в России. Стоимость автомобиля составляет в стране от 947 000 рублей. Автомобиль продается с моторами 1.6 и 2.0 тягой 121-149,6 л.с.