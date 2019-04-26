«Весь мир содрогнётся!»: В Hyundai рассказали о кардинальных изменениях в новом Tucson

Сегодня, 15:08

По заверению топ-менеджеров корейского бренда, обновленный автомобиль будет существенно отличаться от модели предыдущего поколения.

Как рассказал вице-президент компании Hyundai Сан Юп Ли, при создании следующих поколений своих популярных моделей они не собираются придерживаться устоявшегося принципа матрёшки, при котором все рестайлинговые автомобили похожи на своих предыдущих «собратьев» за небольшими исключениями.

Сан Юп Ли обещает кардинальные изменения в новом кроссовере Hyundai Tucson, и приводит в пример показанную в апреле Sonata. «Фирменный дизайн Hyundai узнать тут очень трудно, однако он заключается в едва уловимых деталях. Весь мир содрогнётся, когда мы покажем новый Tucson!», – заявляет топ-менеджер бренда.

Дополнительной информации о выходе следующего поколения Hyundai Tucson вице-президент корейской компании не дал. Стоит напомнить, что последняя, на данный момент, генерация этого кроссовера в России доступна с ценником, стартующим с отметки в 1 444 тысячи рублей. За эти деньги можно приобрести модель со 150-сильным бензиновым «атмосферником» и полный приводом.