«Скрежет такой – люди во дворах оборачиваются»: На проблемы с подвеской LADA Granta FL пожаловался водитель

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По словам автомобилиста, треск в машине настолько громкий, что езда по неровной дороге превращается в настоящую пытку.

В сообществе соцсети «ВКонтакте», посвящённом LADA Granta FL, один из водителей пожаловался, что приобрёл свою машину всего несколько месяцев назад, успел проехать 3 900 км, после чего – с подвеской начало происходить нечто непонятное. Как объяснил автомобилист, при попытке завести машину и набрать скорость, а также на неровностях и лежачих – в нижней части «Гранты» начинает раздаваться непонятный треск и скрежет.

Свою LADA Granta FL водитель отправил в салон, мастера проехали и заключили, что шум действительно есть. Подняли машину, осмотрели, и обнаружили, что подвеска – в порядке, нигде ничего не отвалилось: «Решили, что это пластиковые наконечники бьют об металл, затянули его стяжками, взяли денег за диагностику и отправили домой».

При этом ситуация не изменилась, треск продолжился, и автомобилист вновь связался с «официалами», которые за неимением других решений заявили, что данная проблема никак не лечится, потому придётся ездить так: «Решили, что это комбо – суппорт и колодки. Скрежет такой – люди во дворах оборачиваются, не должно быть такого с новой машиной, ну никак не должно!».

Комментаторы в сети порекомендовали водителю проблемной LADA Granta FL обратить внимание на пластиковую защиту, но владелец машины утверждает, что внимательно осмотрел её на подъёмнике и никаких проблем не обнаружил. Оказалось, что данная проблема крайне характерна для «Гранты», как объяснил один из автолюбителей.

«Был на днях у дилера с этой же проблемой, сказали, что суппорт, объяснить решение этой проблемы не смогли, ссылались что на Грантах есть такая проблема», – пожаловался автомобилист. Решение «скрипящей» подвески в LADA Granta FL в итоге удалось обнаружить владельцу машины: «Проблема решается элементарно, отогнуть пружину, смазать, и на максимум резинку воткнуть».