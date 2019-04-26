Ни одного капремонта: Отзыв о LADA Largus с 400-тысячным пробегом озвучил владелец

Сегодня, 10:03

Автомобилист рассказал, что делалось в машине за все время эксплуатации, а также озвучил ее сильные стороны.

Отзыв о LADA Largus с 400-тысячным пробегом озвучил владелец машины. Автомобилист Виталий Иванов на своем YouTube-канале показал ролик, в котором сообщил, что у его транспорта, невзирая на солидный «стаж», не было ни одного капремонта.

По словам рассказчика, его LADA Largus выпущен в 2013 году. Моторный отсек машины занимает агрегат Renault K4M 1.6 на 105 л.с. По словам автомобилиста, в автомобиле уже заменялась коробка передач, но рассказчик не берет это в счет, потому что «не доглядели масло и буксировали Газель». Также ремонтировалась ходовая часть, менялись расходники, чаще всего – «шаровые» и опоры стойки стабилизатора, однако проблемы «ходовки» автор объясняет плохими дорогами и манерой езды. За время гарантийного обслуживания «официалы» один раз поменяли в машине катушку зажигания. Также заменялся стартер за 12 тысяч рублей и моторчик «печки» за 7 тысяч рублей. Еще машина получила «прошивку», после которой расход топлива в ней составляет 8,6 л в смешанном цикле.

Стоит сказать, что рассказ блогера в очередной раз доказывает выносливость «Ларгуса». Более того, автор признался, что нередко замена масле в машине производилась не каждые 10 тысяч км, а каждые 20-30 тысяч км, что непременно ухудшало состояние силовой установки, однако, они «живет» уже 400 000 км, и большим плюсом модели автомобилист считает именно ее выносливость. Кроме того, сильными сторонами «Ларгуса» владелец назвал оцинкованный кузов, большой багажник.