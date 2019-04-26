«Ремонта на 50 тысяч»: Как ломалась Chevrolet Niva за год эксплуатации рассказал владелец

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За 60 000 километров пробега у «Шнивы» появилось уж слишком много проблем.

Свою Chevrolet Niva обзорщик с канала «Рыбалка глазами рыбака» приобрёл в прошлом году. Последствия годовой эксплуатации «Шнивы» оказались не самыми приятными. В первую очередь, пришлось дважды заменить задний редуктор.

Следующая неприятность, ожидавшая водителя – датчик холостого хода. «Вылетели крепежи, а затем он просто развалился», – заявил автомобилист, уточняя, что ничего страшного в целом не произошло, просто Chevrolet Niva перестала держать холостые обороты, приходится ездить с постоянно вжатой педалью газа.

Совсем недавно блогеру пришлось поменять ремень генератора, однако он утверждает, что для 60 000 км пробега – это нормальный в целом показатель. Помимо этого, на такой же годовалой «Шниве» его друга внезапно начали отваливаться пластиковые накладки, и пару раз приходилось ремонтировать подвеску – менять шаровую и подшипники.