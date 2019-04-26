«Вот бы они ещё проблему масложора победили!»: Появление «безвтыкового» мотора на LADA Vesta оценили в сети

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По словам российских автомобилистов, обновление топовых комплектаций «Весты» не сильно их беспокоит, а вот стабильные недостатки машины – очень даже.

Напомним, 24 апреля стало известно, что LADA Vesta в своей максимальной комплектации будет оборудоваться доработанным 1,8-литровым атмосферным агрегатом. Мотор станет безвтыковым, что позволит владельцам автомобиля существенно экономить на обслуживании силовой установки, ведь теперь, в случае обрыва ремня ГРМ, поршни не будут загибать клапаны, как это случается на стандартном двигателе.

«Безвтыковые» поршни получил и 1,6-литровый двигатель для LADA Vesta – ещё в прошлом году, и эта полезная доработка снискала достаточный уровень одобрения среди комментаторов в социальных сетях. Однако на этот раз подписчики сообщества «Весты» соцсети «ВКонакте» информацию о появлении нового мотора оценили не слишком уж оптимистично.

Исходя из того, что максимальная комплектация LADA Vesta обойдётся покупателям чуть более, чем в 900 000 рублей, автолюбителям хотелось бы видеть более серьезное количество действительно важных доработок. Один из комментаторов привёл в пример повышенное потребление масла, проявляющееся у машины примерно на отметке в 50 000 км пробега: «Это всё конечно хорошо, но вот бы они ещё проблему масложора победили!».