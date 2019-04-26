Каких «японцев» любят россияне: ТОП-5 самых продаваемых японских автомобилей назвали эксперты

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С годами ситуация на рынке почти не меняется: россияне продолжают активно покупать машины Toyota, Nissan и Mitsubishi. Эксперты также выяснили, каким именно моделям автомобилисты отдают особенное предпочтение.

Позицию лидера до сих пор удерживает Toyota Camry, и даже Corolla, которая стоит дешевле, не может ее опередить. За первый квартал 2019-го года в России было продано 8251 экземпляр «Камри», что выше показателей предыдущего года на 37%. Минимальная стоимость автомобиля при этом составляет 1,57 млн рублей.

Второе место в ТОПе занимает Nissan X-Trail, который за первые три месяца года решили приобрести 6677 российских автомобилистов. Сразу за ним идет собрат по бренду – Nissan Qashqai, реализованный в количестве 6627 единиц. Прирост продаж в сравнении с показателями 2018-го года составил 27% и 36% соответственно для каждой модели.

На четвертом месте вновь оказалась Toyota, но теперь с моделью RAV4. Дилерам удалось продать 5903 таких автомобиля, однако продажи при этом упали – в прошлом году было продано на 11% больше.

И завершает ТОП-5 самых продаваемых японских авто кроссовер Mitsubishi Outlander, полюбившийся в этом году 5692 автомобилистам – прирост составил 3%.