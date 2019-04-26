Новая «Гранта» после обкатки: Опытом 6-месячного владения LADA Granta FL поделился блогер

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Автомобилист рассказал о радостях владения отечественным «бюджетником», и поведал, что пришлось заменить в машине после покупки.

Владелец обновленной LADA Granta FL поделился 6-месячным опытом владения авто на YouTube-канале «Елена Никулина». По словам автомобилиста, он уже полгода с «Грантой» и не жалеет, что приобрел ее после продажи Nissan Qashqai. Пробег «бюджетника» составляет 3190 км, и поломок еще не случалось.

Автомобилист отметил, что в пробках двигатель LADA Granta FL нагревается, однако вентилятор своевременно включается и остужает мотор. По словам рассказчика, в машине все исправно работает, однако заводские «дворники» пришлось заменить на бескаркасные щетки, так как заводские скрипели из-за жесткой резины. На 2000 км пробега в рассматриваемом авто были заменены масло, масляный и воздушный фильтры.

Автомобилист также сообщил, что машина уже прошла обкатку, после чего расход топлива выровнялся до хороших показателей. Кроме того, на адекватное потребление горючего благотворно повлияла роботизированная коробка передач.

Невзирая на небольшие размеры LADA Granta FL, владелец отметил, что машина имеет немаленький багажник, и автомобиль идеально подходит в качестве семейного транспорта, а дорожный просвет модели делает ее по проходимости не хуже обычных паркетников.

К слову, LADA Granta FL остается самым доступным седаном в России среди новых машин. Стоимость автомобиля составляет от 373 410 рублей. Машина комплектуется мотором 1.6 в связке с 5-МКПП, 5-АМТ и 4-АКПП.