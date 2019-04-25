Стоимость обслуживания 8-летнего Renault Sandero назвал владелец

Сегодня, 17:04

Перед покупкой авто немногие задумываются, во сколько обойдётся его содержание. Владелец Renault Sandero рассказал, как много денег ему пришлось потратить на свою машину с момента приобретения.

Как отметил автор канала AVTO BLOG на YouTube, он приобрёл французский хэтчбек с пробегом около восьми месяцев назад и проехал за это время порядка 40 000 км. К настоящему моменту пробег 8-летнего «Сандеро» перевалил за 100 000 км. Автомобилист рассказал, какие запчасти были заменены в данной машине.

Что касается подвески, водитель заменил в своём Renault Sandero обе шаровые опоры, которые обошлись в 650 рублей каждая. Помимо этого, подошёл к концу срок службы рулевых наконечников стоимостью 600 рублей. Ещё столько же ушло на замену двух сайлентблоков в передних рычагах.

Также автовладелец менял в «Сандеро» ремень ГРМ и помпу в сборе, весь ремонтный комплект стоил 4 000. Выбор был сделан в пользу фирмы Gates, так как именно такие детали ставит Renault на заводе.

Одновременно с ремнями был заменён антифриз. Причём автолюбитель решил приобрести неоригинальный концентрат, так как его ценник довольно высокий. Выбранный им аналог обошёлся в 650 рублей. Renault Sandero получил и неоригинальный фильтр, купленный за 400 рублей. Кроме того, 800 «деревянных» понадобилось на комплект новых свечей зажигания.

С момента покупки в автомобиле на регулировались клапана и менялась прокладка под клапанную крышку. Наконец, на масла и фильтра владелец потратил 8 800 рублей. Всего на обслуживание Renault Sandero потребовалось 22 650 рублей с учётом масла и фильтров.