Каким будет Vision GT? В июне Skoda представит новый кроссовер

Сегодня, 15:08

На Шанхайском автосалоне были представлены первые тизеры нового автомобиля от Skoda, который пополнит сегмент SUV чешского бренда, но подробностей компания так и не рассказала. Теперь же стало известно, что новинка будет официально представлена в июне, и у экспертов есть парочка предположений насчет того, какой она будет.

Распространена версия, что Skoda Vision GT – это Kamiq, только в виде кросс-купе. Слухи берут начало из аналогии с Skoda Kodiaq и купеобразным кроссовером Kodiaq GT.

Но эта версия поддается критике, поскольку представленный в Шанхае концепт довольно значительно отличается от того, как выглядит «Камик». Поэтому немало приверженцев завоевало предположение, что Vision GT – совершенно новая, самостоятельная модель в линейке Skoda.

При этом сообщается, что новинку увидят лишь китайские покупатели. Полноразмерный вариант Vision GT оснастят 1,4- и 2-литровыми турбированными двигателями, а в пару к ним добавят «робот» DSG. Также есть слухи, что новый кроссовер: получит 204-сильный электрический мотор, уже представленный в концепте Vision iV.