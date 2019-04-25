«Шел бы ты главным конструктором на «АвтоВАЗ»: «Лайфхак» от владельца LADA Granta оценили в сети

Сегодня, 14:12

Почти что каждый владелец бюджетной модели «АвтоВАЗ» сталкивался с поломкой ручки перчаточного ящика. По словам блогера, на решение этой проблемы хватит 15 минут.

На LADA Granta часто отламываются по бокам крепления ручки бардачка. Автор канала Evseenko Technology поделился «лайфхаком», позволяющим починить этот дефект. Блогер уверен, что пытаться приклеить ручку обратно, как советуют в сети многие владельцы LADA Granta, не стоит. Даже если её удастся закрепить более-менее надёжно, долго она точно не протянет.

Вместо этого он посоветовал взять неодимовый магнит, который можно достать его из жёсткого диска старого компьютера. Также такой магнит продаётся в магазинах по невысокой цене. Его нужно приклеить обычным суперклеем к стенке ящика в том месте, где с ней будет соприкасаться дверца.

В свою очередь на дверце должна разместится металлическая деталь, например, мебельная фурнитура, которую удобно закрепить двумя саморезами. В итоге бардачок «Гранты» спасён, причём потребуется на ремонт не более 15 минут. Идею оценили многие автолюбители, посмотревшие ролик.

«Шел бы ты главным конструктором на «АвтоВАЗ», цены бы тебе не было», – оценили «лайфхак» в сети.

Отметим, что подобная хитрость позволяет решить ещё одну проблему: бардачок «Гранты» больше не будет открываться сам.