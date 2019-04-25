«Зато не таз»: Обзором «пустого» Skoda Rapid с ценником под 900 тысяч поделился блогер

Сегодня, 13:01

Сегодня автолюбители уже не удивляются, что за минимальную цену, указанную производителем, машину не купишь, так как дилеры ставят «допы». При этом многих поразило, насколько бедно оснащена чешская иномарка с пакетом Hockey Edition, учитывая её немалую стоимость.

Блогер с канала VsyakoRazno поделился обзором Skoda Rapid в комплектации Active, оснащённого 1,6-литровым 90-сильным двигателем в сочетании с 5-скоростной «механикой». Несмотря на то, что с дополнительными опциями дилер просит за такую машину 870 200 рублей, по факту покупатель получает пустой автомобиль.

В список опций вошли две подушки безопасности, ESC, бортовой компьютер, датчик внешней температуры, передний электростеклоподъёмник, при этом за электростеклоподъёмники сзади приходится доплачивать.

Пакет Hockey Edition включает в себя кондиционер, электрозеркала с обогревом, радио, подогрев передних кресел и другие мелочи вроде накладок на пороги. «Обули» автомобиль в стальные диски и шины 175/70 R14. Блогер считает, что «пустой» Skoda Rapid захотят купить только ради того, чтобы сказать «зато не таз».

Его подписчики согласились с такой позицией и возмутились пустой машине с ценником под 900 тысяч: «Корейцы в базе с теми же опциями будут дешевле», «Самый неоправданно дорогой автомобиль B-класса», «R14, как на самой дешёвой «Гранте», которая в два раза дешевле», «Правительство позаботилось чтоб каждый сарай стоил под миллион».