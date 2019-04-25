Раскрыта стоимость нового самого дорогого УАЗ «Буханка»

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Не так давно в СМИ появилась информация о выходе новой версии «Буханки» под названием «Трофи». УАЗ показал новинку на официальных снимках и раскрыл подробности о ней.

Новый УАЗ «Буханка» обзавёлся экспедиционным багажником, лестницей на задней двери, иными дверными ручками, чёрными стальными дисками и покрышками BFGoodrich All-Terrain. Помимо этого, был расширен перечень базового оснащения модели, в который вошли подогрев передних кресел, единый ключ для двери и замка зажигания, а также сдвижные форточки.

УАЗ «Трофи» получил под капот стандартный 2,7-литровый атмосферный мотор мощностью 112 лошадиных сил. Двигатель агрегатируется с 5-ступенчатой «механикой», тип привода – полный. При этом автомобиль может похвастаться блокировкой заднего дифференциала и демультипликатор. Для отделки сидений данной модификации применялся водоотталкивающий материал.

Новинка станет самой дорогой «Буханкой» и будет предлагаться по цене в 829 900 рублей. Напомним, стандартный УАЗ 3909 с семью местами стоит от 699 900 рублей. Заказать новую версию «Трофи» можно будет с 1 мая текущего года. Автомобиль уже получил ОТТС, который будет действителен до конца 2021 года.

Стоит отметить, что УАЗ также выпустил экспедиционный вариант «Хантера» с багажником на крыше, новой обивкой кресел, подогревом передних сидений и другими новыми опциями.