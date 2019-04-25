Снаружи иномарка, а внутри «Жигули»: Стоит ли брать LADA Vesta с пробегом, рассказал эксперт

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Продукцию «АвтоВАЗ» выбирают в основном россияне, которые хотят купить именно новую машину, а не кота в мешке. Однако ценник «Весты» уже не отстаёт от иномарок, поэтому многие присматриваются к ней на «вторичке».

Благодаря своей популярности LADA Vesta является хорошо «изученным» автомобилем, о проблемах которой в сети можно найти тонны материала. К счастью, как отметил автоподборщик Дмитрий Рогов, жалуются владельцы в основном на мелочи. Например, на некоторых экземплярах стучат суппорта, у других – скрипят втулки стабилизатора. Но в целом это надёжный автомобиль, способный преодолеть не одну сотню тысяч километров.

Правда, эксперт подчеркнул, что стоит остановить выбор на 1,6-литровом двигателе, так как 1,8-литровый мотор известен «масложором». Также пока автопроизводителю не удалось решить проблему «воя» механической коробки передач, но автоподборщик всё же рекомендует остановить выбор на «механике», а не роботизированной трансмиссии, которую «АвтоВАЗ» в целях экономии сделал однодисковой. Кстати «Весты» с «роботом» на вторичном рынке стоят дешевле аналогичных авто с МКПП.

По словам эксперта, LADA Vesta только снаружи иномарка, а внутри «Жигули», поэтому покупатель за небольшие деньги получает машину с привлекательным дизайном и современными опциями, но со старой, зато дешевой в обслуживании «начинкой». Стоимость такого седана с пробегом порядка 50 000-70 000 км составляет около 450 000 рублей.