«Датчики мрут, как мухи»: На проблемы с электроникой LADA Granta пожаловался владелец

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По словам автолюбителя, на его 5-летней «Гранте» за короткий срок вышло из строя несколько датчиков давления масла.

Как рассказал водитель в сообществе LADA Granta «ВКонтакте», данная проблема впервые проявилась полтора года назад. В один момент лампа датчика давления попросту потухла, и владелец машины заключил, что сломалась эта деталь окончательно, но какое-то время ездил, не обращая внимания на это.

Второй такой же датчик он установил на LADA Granta примерно полгода назад, а спустя 4 месяца, электроника автомобиля время от времени начинала сигнализировать о кратковременном отсутствии давления: «Пискнет раз/два – и всё, даже не успеваешь понять, что за писк». На днях злосчастный датчик «умер» окончательно, а давление – пропало, что очень расстроило автомобилиста.

«Датчики мрут, как мухи», – пожаловался владелец LADA Granta на проблемы с электроникой. Комментаторы в сети посоветовали водителю, чтобы он механическим манометром замерил давление, поскольку клапан попросту может его не сбрасывать, «уничтожая» таким образом новые устройства.