«Датчики мрут, как мухи»: На проблемы с электроникой LADA Granta пожаловался владелец

По словам автолюбителя, на его 5-летней «Гранте» за короткий срок вышло из строя несколько датчиков давления масла.
Как рассказал водитель в сообществе LADA Granta «ВКонтакте», данная проблема впервые проявилась полтора года назад. В один момент лампа датчика давления попросту потухла, и владелец машины заключил, что сломалась эта деталь окончательно, но какое-то время ездил, не обращая внимания на это.
Второй такой же датчик он установил на LADA Granta примерно полгода назад, а спустя 4 месяца, электроника автомобиля время от времени начинала сигнализировать о кратковременном отсутствии давления: «Пискнет раз/два – и всё, даже не успеваешь понять, что за писк». На днях злосчастный датчик «умер» окончательно, а давление – пропало, что очень расстроило автомобилиста.
«Датчики мрут, как мухи», – пожаловался владелец LADA Granta на проблемы с электроникой. Комментаторы в сети посоветовали водителю, чтобы он механическим манометром замерил давление, поскольку клапан попросту может его не сбрасывать, «уничтожая» таким образом новые устройства.
Также автомобилисты рассказали, что по статистике каждый второй такой датчик идёт с браком, при этом тут отнюдь не вина производителя электроники, а конструкторский просчёт во время сборки LADA Granta: «Далеко не факт что виноват сам датчик. Самое распространенная ошибка – это нет контакта над датчиком с проводкой».