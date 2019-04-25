«Восьмёрка, которая меня удивила»: 200-сильный ВАЗ-2108 в гонке с Mercedes CLS восхитила блогера

Сегодня, 08:00

Советский автомобиль с переработанным атмосферным мотором «уничтожил» «немца» на скоростной трассе.

Блогер с YouTube-канала Millenium решил не только показать публике необычный ВАЗ-2108, но также и сравнить его в гоночном заезде с Mercedes CLS 2007 года выпуска, представленным в дорогой комплектации, с 5,5-литровым мотором на 388 «лошадок» и 7-ступенчатой автоматической КПП.

Противостоять премиальному немецкому авто решился водитель крайне нестандартной «Восьмерки» – если в большинстве случаев во время тюнинга ей ставят турбированный мотор, существенно увеличивая отдачу машины, то владелец конкретного ВАЗ-2108 избрал другой путь, чтобы подготовить автомобиль к гоночным соревнованиям.

Стандартный 16-клапанный мотор он оснастил выпускной системой типа «Паук», доработал «голову» и оснастил силовую установку самыми «злыми» валами. Таким образом, объём двигателя достиг отметки в 1,7-литра, а максимальная мощность составила 207 лошадиных сил. «Вытащили из Вазовского мотора 200 сил! И это не турбо, это всё дросселя», – восхищается блогер.

Однако радоваться ему оставалось недолго, поскольку в гонке с его Mercedes CLS, 200-сильный ВАЗ-2108 не оставил оппоненту никаких шансов. Заезды были как с места, так и с отметки в 30 км/ч, но это не дало «немцу» ни малейшего преимущества, окончательно поразив популярного обзорщика: «Восьмёрка, которая меня удивила».