«Проклял компанию Рено!»: О полностью «разочаровавшем» Renault Duster рассказал блогер

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Автомобилист долго выбирал между LADA Vesta SW Cross и «французом», но сделал выбор в пользу последнего. И пожалел.

По словам обзорщика с канала «Лада Веста Беларусь», Renault Duster разочаровал его полностью. Преимуществ над кроссовой «Вестой» у машины практически нет, отметить можно разве что более мягкую и тихую подвеску: «В остальном же – всё очень плохо». Автомобиль в обзоре представлен в стартовой комплектации, с 1,6-литровым мотором и моноприводом, и его ценник блогер считает уж слишком завышенным.

Даже с учётом всех скидок, этот Renault Duster стоил блогеру лишь немного дешевле, чем LADA Vesta SW Cross в «предтоповой» версии, и это несмотря на то, что во французском кроссовере кроме кондиционера, руля, сидений и магнитолы нет больше ничего. Чтобы передать всю «боль» этой машины, эксперты отправились на мойку, дабы отмыть «Дастер» для наглядности, продемонстрировав его слабые места.

Лакокрасочное покрытие автомобиля не выдерживает никакой критики: после нескольких месяцев эксплуатации оно уже покрылось точками и небольшими царапинами – и это при учёте того, что дилер уже один раз перекрашивал кузов: «Крышка улетела на следующий же год, а машине и трёх лет нет!».

Подводя итог своему обзору, автомобилист заметил, что проблем у Renault Duster уж слишком много: из-под хрома течет вода, ржавеют места соприкосновения с накладками, отвратительная эргономика, низкое качество сборки и нелогичные решения, такие как неудачное расположение многих элементов как в салоне, так и за его пределами: «Проклял компанию Рено!».