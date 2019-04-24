Улучшения без подорожания: Для России обновился кроссовер Renault Kaptur

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Французский паркетник будет предлагаться в РФ с дополненным функционалом, но, по прошлогодней цене.

Кроссовер Renault Kaptur обновился для России. Машина получила улучшения в виде мультимедийной системы Radio Connect, автоматически складывающихся зеркал и много другого, однако обошлась без подорожания.

Для Renault Kaptur в версиях Style и Extreme в России теперь опционально доступна информационно-развлекательная установка Яндекс.Авто ценой в 30 990 рублей. Более скромная «мультимедийка» Radio Connect «умеет» с помощью приложения R&GO выводить на экран смартфона данные о пробеге и расходе топлива, воспроизводить в машине музыку с мобильного устройства, искать машину на парковке и так далее. Также напомним, что с февраля для кроссовера предлагается мультимедийная система MediaNav 4.0, поддерживающая Android Auto и Apple CarPlay.

Максимальная комплектация Extreme дополнена пятью вариантами цветов кузова, и теперь их десять. Кожаный салон предлагается в черном и коричневом цветах. Покраска «слоновая кость», ранее предлагавшаяся только для «топового» Extreme, теперь доступна для всех версий кроссовера. Кроме того, паркетник в сборке Style можно купить с полностью светодиодными фарами с динамическими «поворотниками» за доплату в 35 990 рублей. Для версий Drive и Style предусмотрен пакет Red с красным декором салона.

Renault Kaptur 2019 с мотором 1.6 на 114 л.с. и МКПП стоит от 944 000 рублей. За кроссовер с агрегатом 2.0 на 143 л.с. придется выложить не менее 1 139 990 рублей.