«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях

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В сети появились первые рендеры нового автомобиля от Ульяновского автозавода в серийном исполнении, созданные дизайнером портала «Колёса.ру».

Глава Sollers Вадим Швецов 1 апреля 2019 года заявил о планах выпустить под маркой УАЗ «Русский Прадо», что многие автолюбители восприняли как розыгрыш. Однако позже информация была подтверждена, а также появились новые подробности о будущем внедорожнике. Он будет представлять собой глубоко переработанный УАЗ «Патриот», который получит новую платформу, модернизированную подвеску и бензиновый турбодвигатель.

Автомобильный дизайнер показал, как мог бы выглядеть такой внедорожник. Новый автомобиль наверняка получит абсолютно новую оптику, иную решётку радиатора и бампера. Предположительно запасное колесо «переедет» с двери багажника под днище.

Скорее всего, «Русский Прадо» получит кузовные панели, позаимствованные у существующих моделей УАЗ. Это связано с тем, что компании нужно экономить, чтобы не допустить большого ценового разрыва с актуальной версией УАЗ «Патриот». Так, ориентировочная стоимость новинки составляет около 1 500 000 рублей.