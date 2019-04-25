«Ведро ведром, если честно»: Впечатлениями от эксплуатации Mercedes-Benz G-Class поделилась блогер

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Автоледи решила впервые прокатиться на легендарном «Гелендвагене» и проверить, почему за ним так охотятся автолюбители. И хотя к пониманию этого вопроса она приблизилась, но нашла в «Гелике» немало досадных недостатков.

Автор канала «Лиса рулит» рассказала, что мощность 544-сильного двигателя Mercedes-Benz G63 позволяет ему резко и «задорно» дергаться с места, что является его главным плюсом наравне с отличным уровнем обзорности за счет высокой посадки и широких окон. Важности водителю добавляет внимание, которое «Гелик» вызывает на городских дорогах – владельцы других автомобилей постоянно поворачивают головы. Но на этом преимущества «Гелендвагена» для девушки закончились.

Прежде всего, ей не понравилось, что внедорожник управляется тяжело и вызывает ощущение «работы, от которой устаешь». В заднем ряду для пассажиров остается слишком мало места, а в поездке сопровождает постоянная тряска. Блогер отметила, что в салоне очень шумно, что-то постоянно хрустит и скрипит: «В машине нет благородной тишины, которую ожидаешь от дорогого автомобиля», – пожаловалась девушка.

Далее блогер попробовала сложить сиденья заднего ряда, чтобы проверить объем освободившегося для перевозок груза места. При этом она заметила, что «дорого-богато» автомобиль выглядит только с места водителя, а сзади становится очень пусто и скучно глазу: «Ведро ведром, если честно», – подытожила автор.

Пользователи в комментариях тоже поделились своим мнением насчет внедорожника: «Гелик» норм тема, правда больше понтов, чем практической пользы от него», «Все оборачиваются на «Гелик» для того, чтобы посмотреть на того болвана, который купил «УАЗик» за овер 5 лямов», – пишут комментаторы.