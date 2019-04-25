«Услышали этот звук – срочно в сервис»: О «роковом шелесте» в LADA Largus рассказал мастер

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Автомобильный эксперт рассказал о серьезной неполадке отечественной машины, которую можно определить ушами.

Мастер на YouTube-канале «Ремонт Рено» рассказал о «роковом шелесте» в LADA Largus. Блогер рассказал, что накануне к нему обратился за помощью владелец «Ларгуса» с пробегом в 280 000 км.

По словам автомобилиста, когда он включает на машине передачу и пытается тронуться, появляется громкий и неприятный шелест или свист, а само авто не едет. По словам мастера, проблема заключается в том, что у ведомого диска сцепления полностью осыпались фрикционные накладки, а шелест появляется от трения тонкого метала о корзину сцепления. При разборе коробки передач осколки ведомого диска были обнаружены в сухом картере. Также было установлено, что центральная часть диска и фрикционная накладка полностью отслоились. При этом, сам маховик не пострадал, хотя, при описанной поломке, по словам мастера, все могло быть намного печальнее. Подытоживая свой рассказ о шелесте «умершего» сцепления, эксперт выступил с призывом ко всем автомобилистам: «Услышали этот звук срочно в сервис».

Напомним, модель LADA Largus предлагается в России в версиях универсал, кросс-универсал и фургон. Последний является самым доступным цена авто составляет 468 810 рублей. Также «Ларгус» получил в апреле двухтопливную модификацию CNG. 90-литровый газовый баллон машины рассчитан на 22 кубометра сжатого метана. Запас хода новинки составляет более 1 000 км. Производитель обещает сокращение затрат на топливо в три раза при использовании метанового «Ларгуса».