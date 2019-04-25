Обрыв ГРМ больше не страшен: «АвтоВАЗ» доработает 1,8-литровый двигатель

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Российская компания намерена модернизировать свой «топовый» мотор, а именно вслед за 1,6-литровым агрегатом наделить его «безвтыковыми» поршнями.

Младший «вазовский» двигатель объёмом 1,6 л с лета минувшего года получил переработку по оснащению «безвтыковыми» поршнями. Как раз в тот же период «АвтоВАЗ» запустил продажи обновлённой LADA Granta FL.

Теперь аналогичные изменения ожидают 1,8-литровый агрегат. Скорее всего, производство модернизированных моторов стартует уже в середине лета 2019 года. По крайней мере о таких сроках сообщает портал quto.ru. Судя по сообщениям на автомобильных форумах, многие российские автолюбители ждали от компании «АвтоВАЗ» доработку, с которой обрыв ремня газораспределительного механизма будет больше не страшен.

Напомним, «безвтыковые» поршни отличаются от обычных тем, что имеют проточки под клапаны. Благодаря этому в случае обрыва ремня ГРМ поршни не сталкиваются с клапанами и не «гнут» их, а владельцам не приходится тратиться на дорогой и сложный ремонт.

Стоит отметить, что большинство современных моторов мировых автопроизводителей не имеют проточек в поршнях, так как они отрицательно влияют на мощностные и экологические характеристики силовых агрегатов.