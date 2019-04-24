Что нового в Renault Alaskan: В Бирмингеме представили обновленный рамный пикап

Сегодня, 21:00

На бирмингемской выставке коммерческих автомобилей компания Renault представила обновленный пикап Alaskan, который практически не изменился в плане экстерьера, зато получил новый дизельный мотор и прибавил в грузоподъемности.

Как сообщает пресс-служба, теперь подкапотное пространство Renault Alaskan занимает дизельный twin-turbo мотор Blue dCi объемом 2,3 литра – его особенностью является наличие системы избирательной каталитической нейтрализации. Мощность дизеля осталась прежней – это 160 и 190 «лошадок», зато крутящий момент 160-сильного движка теперь составляет 425 Нм. Грузоподъемность же пикапа увеличилась за счет модернизации пятирычажной подвески и теперь составляет 1,1 тонны.

В паре с силовым агрегатом у обновленного пикапа предлагается 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатая роботизированная КПП. На выбор доступны задний и подключаемый передний приводы.

Впервые компания Renault представила модель Alaskan еще в 2016 году, но до России автомобиль так и не добрался. А вот в Европе рестайлинговый пикап появится уже осенью нынешнего года.