Самый быстрый кабриолет: Aston Martin представила 715-сильный суперкар

Сегодня, 17:00

Британская компания Aston Martin представила свой новый автомобиль в кузове кабриолет, которому присвоили название Aston Martin DBS Superleggera Volante. На рынке новинка появится в третьем квартале 2019 года, а стоимость авто достигнет 295 500 евро.

Размеры двухдверного кабриолета от Aston Martin составили 4715X2145X1295 мм, а величина колесной базы равна 2 805 миллиметрам. Во внешнем облике Aston Martin DBS Superleggera Volante характеризуется черной радиаторной решеткой, карбоновыми элементами кузова, четырьмя патрубками спортивной выхлопной системы, спойлером, светодиодными фарами и колесными дисками размером 21 дюйм.

Подкапотное пространство кабриолета занимает 12-цилидровый турбодвигатель объемом 5,2 литра с производительностью 715 лошадиных сил, пару которому составляет 8-позиционная АКПП от ZF. Первую «сотню» британский суперкар набирает за 3,6 секунды при предельной скорости в 340 км. Эти результаты позволяют данный автомобиль назвать самым быстрым кабриолетом Aston Martin.