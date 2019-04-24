Заслужила приставку «Спорт»: Плюсы и минусы LADA Vesta Sport озвучил эксперт

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Блогер неделю тестировал новый «заряженный» седан, дабы понять, чем хорош и плох этот автомобиль, и стоит ли он своих денег.

Плюсы и минусы LADA Vesta Sport озвучил эксперт на YouTube-канале «Энергетик Сергей Николаев». По словам блогера, эта машина получила наработки гоночной «Весты» в версии WTCC, сделанной для кольцевых гонок. Эксперт подчеркнул, что LADA Vesta Sport от стандартной «Весты» отличается 121 модернизированной деталью и 107 новыми компонентами.

После недельного тест-драйва, в рамках которого машина проехала 1000 км, блогер обратил внимание на то, что уровень моторного масла не изменился. Автор также сообщил, что автомобиль удалось разогнать до скорости в 200 км/ч, при том, что в салоне находились четыре человека.

Блогер отметил, что в сентябре уже тестировал LADA Vesta Sport, и нынешний экземпляр модели отличается от сентябрьского более тихой работой мотора, устраненной вибрацией руля, устраненными «провалами» при переключении передач.

Очень понравились эксперту тормоза LADA Vesta Sport. По словам блогера, после этой машины он сел за руль своей Vesta SW, и ему показалось, что в универсале установлены «ватные» тормоза от «девятки». Не понравилась эксперту подвеска LADA Vesta Sport, которая, по его мнению, не подходит для дальних поездок, так как на трассе машина слишком чувствительна к неровностям. Блогер винит в этом спортивные настройки подвески. Также для дальней дороги не подходят не очень удобные кресла седана. Еще одним минусом спортивной «Весты» является больший радиус разворота. Так или иначе, в классе В эксперт считает Vesta Sport лучшей в плане маневренности, и убежден, что машина заслужила приставку «Спорт».

Говоря о цене LADA Vesta Sport, блогер отметил, она не настолько велика. Однако эксперт признал, что для россиян 1 млн рублей за отечественную машину до сих пор является психологическим барьером, сформированным репутацией «ВАЗов» прошлых лет и нехваткой зарабатываемых денег.